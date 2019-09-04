RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПРОМІНВЕСТБАНК

ПРОМІНВЕСТБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1920192119221923

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПРОМІНВЕСТБАНК 2.9 5 385
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
103
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
66
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
73
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
69
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
74
Всього голосів : 385
Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2019 13:08

Вкладчик1234

Или перед продажей, для красоты картинки в мелком компактном банке
Scholar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1235
З нами з: 25.03.14
Подякував: 132 раз.
Подякували: 113 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2019 18:41

так что счета можно не закрывать? пустые?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 36387
З нами з: 06.08.09
Подякував: 206 раз.
Подякували: 5775 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 10:26

Вкладчик1234
  Вкладчик1234 написав:
  Scholar написав:
  vladvlas написав:Пиб решил не мелочиться и по-быстрому обчистить счета своих забывчивых клиентов:Зображення

Также началась продажа недвижимого имущества...

Имхо, все у кого есть там средства - медлить уже нельзя.


Тушат свет?

Стандартная практика перед уходом. Может уйдут, а может законсервируются как БТА, например

Укрсоц тоже счета почистил перед вливанием в Альфу

ЛУЛ, а то, что до этого там была комиссия в 100 грн. месяц это ничего?
Пример - тарифы за 2013 год:
Плата за обслуговування неактивного рахунку, на якому є залишки коштів Держателя, в місяць (без ПДВ) (4) 100 грн., але не більше залишку на рахунку
:lol: :lol: :lol:
Rockcoco
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7
З нами з: 24.06.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 10:31

IMPRINTER
  IMPRINTER написав:так что счета можно не закрывать? пустые?


Согласно: https://www.pib.ua/userfiles/files/gene ... .08.19.pdf
«Неактивний рахунок»–Поточний Рахунок Клієнта, по якому протягом 95-ти дніввідсутні будь-які операції (окрім операцій по списанню Банком винагороди за надані послуги, зарахування процентів, нарахованих на залишок коштів на рахунку)незалежно від наявності діючих електронних платіжних засобів, емітованих Банком до цього рахунку. У разі наявності у Клієнта відкритого Депозитного Рахунку, перебіг строку у 95-днів для Поточного Рахунку, відкритого для обслуговування такого Депозитного рахунку, починається з дня, наступного за днем закриття Депозитного Рахунка.

Банк має право відмовитися від Договору (в частині обслуговування Неактивного рахунку) без повідомлення Клієнта, та закрити Неактивний рахунок, на якому відсутні кошти.
8)
Rockcoco
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7
З нами з: 24.06.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 10:46

  Rockcoco написав:IMPRINTER
  IMPRINTER написав:так что счета можно не закрывать? пустые?


Согласно: https://www.pib.ua/userfiles/files/gene ... .08.19.pdf
«Неактивний рахунок»–Поточний Рахунок Клієнта, по якому протягом 95-ти дніввідсутні будь-які операції (окрім операцій по списанню Банком винагороди за надані послуги, зарахування процентів, нарахованих на залишок коштів на рахунку)незалежно від наявності діючих електронних платіжних засобів, емітованих Банком до цього рахунку. У разі наявності у Клієнта відкритого Депозитного Рахунку, перебіг строку у 95-днів для Поточного Рахунку, відкритого для обслуговування такого Депозитного рахунку, починається з дня, наступного за днем закриття Депозитного Рахунка.

Банк має право відмовитися від Договору (в частині обслуговування Неактивного рахунку) без повідомлення Клієнта, та закрити Неактивний рахунок, на якому відсутні кошти.
8)


Имхо, все правильно делают, любой банк должен избавляться от неработающего пустого балласта
Scholar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1235
З нами з: 25.03.14
Подякував: 132 раз.
Подякували: 113 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 21:29

  Вкладчик1234 написав:Стандартная практика перед уходом. Может уйдут, а может законсервируются как БТА, например

Укрсоц тоже счета почистил перед вливанием в Альфу

Уйти, то не уйдут, а с физиками все - уже добрались и до сейфов.
Уважаемые клиенты! Сообщаем вам, что в ПАО "Проминвестбанк" с 20.08.2019 года не предоставляется услуга аренды новых индивидуальных банковских сейфов и не продлевается аренда действующих.

https://www.pib.ua/ru/pro-bank/news/vni ... stbank-28/
С середины сентября начнется активный прозвон оставшихся (из 42 500 на 1 августа) клиентов, чтобы забирали свои денежки.

Лично я, после того, как получил SMS (до этого были неоднократные звонилки-страшилки менеджеров отделения), официально подтвержденное Контакт-центром о том, что в связи со сменой стратегии, ПИБ планирует прекратить обслуживание физлиц, уже практически полностью съехал из апартаментов в самом центре города на Софиевской (которые будут продавать), в спальник в коммунАллочку (судя по кол-ву народу в этих небольших комнатушках) тетушки Аллочки.

Аlександр
 
Повідомлень: 3288
З нами з: 10.04.08
Подякував: 115 раз.
Подякували: 225 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 08:30

Аlександр
  Аlександр написав:С середины сентября начнется активный прозвон оставшихся (из 42 500 на 1 августа) клиентов, чтобы забирали свои денежки.

Не будет такого ибо звонить после сокращения персонала нет кому. По Киеву 2 отделения остаётся и Полтава, и у тех хватает работы с клиентами.
Максимум это смс.
Rockcoco
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7
З нами з: 24.06.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 20:51

Все.
Закрыл оставшийся картсчет, получив благословение преда набсовета
- Что ждет банки с российским капиталом в Украине?

- Мне кажется вероятным объединение ВТБ с Проминвестбанком. Я думаю, что они и Сбербанк окончательно уйдут в корпоративный сегмент. Альфа Банк пойдет по другому пути, хотя я не уверен, что его нужно относить к этой группе – как любит подчеркивать украинское руководство Альфа Банка, они уже давно не банк с российским капиталом. У Альфы будет существенная доля розницы и кредитов МСБ и я вообще предполагаю, что на горизонте пяти лет Альфа может трансформироваться в нового чемпиона банковского сектора Украины.

http://finpoint.biz/ru/index-2/bogatstv ... -velichina
И бонус за переезд.
Аlександр
 
Повідомлень: 3288
З нами з: 10.04.08
Подякував: 115 раз.
Подякували: 225 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1920192119221923
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andreyiskra, antey718, Google Feedfetcher, makor06, maxim2014, rudnitep і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.