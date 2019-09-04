ПРОМІНВЕСТБАНК

vladvlas написав:Пиб решил не мелочиться и по-быстрому обчистить счета своих забывчивых клиентов:
Также началась продажа недвижимого имущества...
Имхо, все у кого есть там средства - медлить уже нельзя.
Тушат свет?
Стандартная практика перед уходом. Может уйдут, а может законсервируются как БТА, например
Укрсоц тоже счета почистил перед вливанием в Альфу
ЛУЛ, а то, что до этого там была комиссия в 100 грн. месяц это ничего? Пример - тарифы за 2013 год: Плата за обслуговування неактивного рахунку, на якому є залишки коштів Держателя, в місяць (без ПДВ) (4) 100 грн., але не більше залишку на рахунку
IMPRINTER написав:так что счета можно не закрывать? пустые?
Согласно: https://www.pib.ua/userfiles/files/gene ... .08.19.pdf «Неактивний рахунок»–Поточний Рахунок Клієнта, по якому протягом 95-ти дніввідсутні будь-які операції (окрім операцій по списанню Банком винагороди за надані послуги, зарахування процентів, нарахованих на залишок коштів на рахунку)незалежно від наявності діючих електронних платіжних засобів, емітованих Банком до цього рахунку. У разі наявності у Клієнта відкритого Депозитного Рахунку, перебіг строку у 95-днів для Поточного Рахунку, відкритого для обслуговування такого Депозитного рахунку, починається з дня, наступного за днем закриття Депозитного Рахунка.
Банк має право відмовитися від Договору (в частині обслуговування Неактивного рахунку) без повідомлення Клієнта, та закрити Неактивний рахунок, на якому відсутні кошти.
IMPRINTER написав:так что счета можно не закрывать? пустые?
Согласно: https://www.pib.ua/userfiles/files/gene ... .08.19.pdf «Неактивний рахунок»–Поточний Рахунок Клієнта, по якому протягом 95-ти дніввідсутні будь-які операції (окрім операцій по списанню Банком винагороди за надані послуги, зарахування процентів, нарахованих на залишок коштів на рахунку)незалежно від наявності діючих електронних платіжних засобів, емітованих Банком до цього рахунку. У разі наявності у Клієнта відкритого Депозитного Рахунку, перебіг строку у 95-днів для Поточного Рахунку, відкритого для обслуговування такого Депозитного рахунку, починається з дня, наступного за днем закриття Депозитного Рахунка.
Банк має право відмовитися від Договору (в частині обслуговування Неактивного рахунку) без повідомлення Клієнта, та закрити Неактивний рахунок, на якому відсутні кошти.
Имхо, все правильно делают, любой банк должен избавляться от неработающего пустого балласта
Лично я, после того, как получил SMS (до этого были неоднократные звонилки-страшилки менеджеров отделения), официально подтвержденное Контакт-центром о том, что в связи со сменой стратегии, ПИБ планирует прекратить обслуживание физлиц, уже практически полностью съехал из апартаментов в самом центре города на Софиевской (которые будут продавать), в спальник в коммунАллочку (судя по кол-ву народу в этих небольших комнатушках) тетушки Аллочки.
Все. Закрыл оставшийся картсчет, получив благословение преда набсовета
- Что ждет банки с российским капиталом в Украине?
- Мне кажется вероятным объединение ВТБ с Проминвестбанком. Я думаю, что они и Сбербанк окончательно уйдут в корпоративный сегмент. Альфа Банк пойдет по другому пути, хотя я не уверен, что его нужно относить к этой группе – как любит подчеркивать украинское руководство Альфа Банка, они уже давно не банк с российским капиталом. У Альфы будет существенная доля розницы и кредитов МСБ и я вообще предполагаю, что на горизонте пяти лет Альфа может трансформироваться в нового чемпиона банковского сектора Украины.