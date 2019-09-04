ПРОМІНВЕСТБАНК

Додано: Пон 02 вер, 2019 10:26

Вкладчик1234 написав: Scholar написав: vladvlas написав: Пиб решил не мелочиться и по-быстрому обчистить счета своих забывчивых клиентов:



Также началась продажа недвижимого имущества...



Имхо, все у кого есть там средства - медлить уже нельзя. Пибне мелочиться и по-быстрому обчистить счета своих забывчивых клиентов:Также началась продажа недвижимого имущества...Имхо, все у кого есть там средства - медлить уже нельзя.



Тушат свет? Тушат свет?

Стандартная практика перед уходом. Может уйдут, а может законсервируются как БТА, например



Укрсоц тоже счета почистил перед вливанием в Альфу Стандартная практика перед уходом. Может уйдут, а может законсервируются как БТА, напримерУкрсоц тоже счета почистил перед вливанием в Альфу

Плата за обслуговування неактивного рахунку, на якому є залишки коштів Держателя, в місяць (без ПДВ) (4) 100 грн., але не більше залишку на рахунку

ЛУЛ, а то, что до этого там была комиссия в 100 грн. месяц это ничего?Пример - тарифы за 2013 год: