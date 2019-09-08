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ПРОМІНВЕСТБАНК

ПРОМІНВЕСТБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПРОМІНВЕСТБАНК 2.9 5 385
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
103
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
66
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
73
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
69
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
74
Всього голосів : 385
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 18:50

  Аlександр написав:Все.
Закрыл оставшийся картсчет, получив благословение преда набсовета
- Что ждет банки с российским капиталом в Украине?

- Мне кажется вероятным объединение ВТБ с Проминвестбанком. Я думаю, что они и Сбербанк окончательно уйдут в корпоративный сегмент. Альфа Банк пойдет по другому пути, хотя я не уверен, что его нужно относить к этой группе – как любит подчеркивать украинское руководство Альфа Банка, они уже давно не банк с российским капиталом. У Альфы будет существенная доля розницы и кредитов МСБ и я вообще предполагаю, что на горизонте пяти лет Альфа может трансформироваться в нового чемпиона банковского сектора Украины.

http://finpoint.biz/ru/index-2/bogatstv ... -velichina
И бонус за переезд.

Це в Фонді ПІБ і ВТБ обєднаються? :)
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 14:02

  curiousobro написав:Алла подвинет приват?
Та ну не смешите :)

Одним из чемпионов банковской системы.
Интервью было в конце 2015 года. А в следующем году Бегемот было чуть не утонул, правда, КИП отбросил, всплыл.
  Квесторе_поверніться написав:Це в Фонді ПІБ і ВТБ обєднаються? :)

В смысле, фонд под себя подмянут :roll: Как там в Писании:
- Да придет Спаситель, и выпустит души заблудших за буйки.
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 14:17

Аlександр, після Вас в банці жодного імярека не лишилось...чи помиляюсь?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29412
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1481 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 14:34

  Квесторе_поверніться написав:Аlександр, після Вас в банці жодного імярека не лишилось...чи помиляюсь?

Кто остался на начало сентября, скоро будет видно.
Просто я уже не стал дожидаться поголовного снижения ставок, а сразу зашел, как минимум, на пару лет в Альфу под 16.25%. А так получается, ВЭБ практически полностью рассчитался с вкладчиками тонущего в 2008-м году ПИБа. Спаситель :)
Аlександр
 
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З нами з: 10.04.08
Подякував: 115 раз.
Подякували: 225 раз.
 
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