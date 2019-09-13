ПРОМІНВЕСТБАНК

Аlександр написав:Все. Закрыл оставшийся картсчет, получив благословение преда набсовета
- Что ждет банки с российским капиталом в Украине?
- Мне кажется вероятным объединение ВТБ с Проминвестбанком. Я думаю, что они и Сбербанк окончательно уйдут в корпоративный сегмент. Альфа Банк пойдет по другому пути, хотя я не уверен, что его нужно относить к этой группе – как любит подчеркивать украинское руководство Альфа Банка, они уже давно не банк с российским капиталом. У Альфы будет существенная доля розницы и кредитов МСБ и я вообще предполагаю, что на горизонте пяти лет Альфа может трансформироваться в нового чемпиона банковского сектора Украины.
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Аlександр, після Вас в банці жодного імярека не лишилось...чи помиляюсь?
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Квесторе_поверніться написав:Аlександр, після Вас в банці жодного імярека не лишилось...чи помиляюсь?
Кто остался на начало сентября, скоро будет видно. Просто я уже не стал дожидаться поголовного снижения ставок, а сразу зашел, как минимум, на пару лет в Альфу под 16.25%. А так получается, ВЭБ практически полностью рассчитался с вкладчиками тонущего в 2008-м году ПИБа. Спаситель
Малувато...якщо на пару років... не нижче 17.5%. Варіанти ще є в БС Неньки...якщо гривня буде стабільна...це саме те що доктор прописав.
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