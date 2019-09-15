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ПРОМІНВЕСТБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 вер, 2019 13:28
А мы их душили-душили, душили-душили
«Печерський райсуд Києва за клопотанням Генпрокуратури арештував центральний офіс Промінвестбанку та ще 15 об'єктів, які належать банку».https://www.epravda.com.ua/news/2019/09/16/651665/
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