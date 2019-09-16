«Печерський райсуд Києва за клопотанням Генпрокуратури арештував центральний офіс Промінвестбанку та ще 15 об'єктів, які належать банку».
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 вер, 2019 13:28
Re: ПРОМІНВЕСТБАНК
А мы их душили-душили, душили-душили
«Печерський райсуд Києва за клопотанням Генпрокуратури арештував центральний офіс Промінвестбанку та ще 15 об'єктів, які належать банку».
Додано: Пон 16 вер, 2019 15:34
У Львові хатинку ПІБа теж тормознули?
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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