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ПРОМІНВЕСТБАНК

ПРОМІНВЕСТБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПРОМІНВЕСТБАНК 2.9 5 385
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
103
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
66
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
73
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
69
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
74
Всього голосів : 385
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 13:28

Re: ПРОМІНВЕСТБАНК

А мы их душили-душили, душили-душили

«Печерський райсуд Києва за клопотанням Генпрокуратури арештував центральний офіс Промінвестбанку та ще 15 об'єктів, які належать банку».

https://www.epravda.com.ua/news/2019/09/16/651665/
Scholar
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 15:34

  Scholar написав:А мы их душили-душили, душили-душили

«Печерський райсуд Києва за клопотанням Генпрокуратури арештував центральний офіс Промінвестбанку та ще 15 об'єктів, які належать банку».

https://www.epravda.com.ua/news/2019/09/16/651665/

У Львові хатинку ПІБа теж тормознули?
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 19:55

  Квесторе_поверніться написав:
  Аlександр написав:на пару лет в Альфу под 16.25%

Малувато...якщо на пару років... не нижче 17.5%.
Варіанти ще є в БС Неньки...якщо гривня буде стабільна...це саме те що доктор прописав.

В тех банках, где 17.5%, выше - разве что в пределах фонда. А распыляться я не люблю.
  Scholar написав:А мы их душили-душили, душили-душили

«Печерський райсуд Києва за клопотанням Генпрокуратури арештував центральний офіс Промінвестбанку та ще 15 об'єктів, які належать банку».

https://www.epravda.com.ua/news/2019/09/16/651665/

Бо знают, что до ноября (если поднажмет), ПИБ с физиками может рассчитаться, и тогда пролетят с дерибаном ВА.
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 20:49

Аlександр

Разве у банка есть предпосылки для ВА? :shock:
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