«Печерський райсуд Києва за клопотанням Генпрокуратури арештував центральний офіс Промінвестбанку та ще 15 об'єктів, які належать банку».
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 вер, 2019 13:28
Re: ПРОМІНВЕСТБАНК
А мы их душили-душили, душили-душили
«Печерський райсуд Києва за клопотанням Генпрокуратури арештував центральний офіс Промінвестбанку та ще 15 об'єктів, які належать банку».
Додано: Пон 16 вер, 2019 15:34
У Львові хатинку ПІБа теж тормознули?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 16 вер, 2019 19:55
В тех банках, где 17.5%, выше - разве что в пределах фонда. А распыляться я не люблю.
Бо знают, что до ноября (если поднажмет), ПИБ с физиками может рассчитаться, и тогда пролетят с дерибаном ВА.
Додано: Пон 16 вер, 2019 21:32
https://news.finance.ua/ru/news/-/45637 ... kogo-banka
А разве есть предпосылки для этой бредятины?
Что еще раз говорит о боязни пролететь с дерибаном.
Додано: Вів 17 вер, 2019 11:00
есть -
- арест акций и выставление их на аукцион
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
|