ПРОМІНВЕСТБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 вер, 2019 13:28
А мы их душили-душили, душили-душили
«Печерський райсуд Києва за клопотанням Генпрокуратури арештував центральний офіс Промінвестбанку та ще 15 об'єктів, які належать банку».
https://www.epravda.com.ua/news/2019/09/16/651665/
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Додано: Пон 16 вер, 2019 15:34
У Львові хатинку ПІБа теж тормознули?
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Додано: Пон 16 вер, 2019 19:55
Квесторе_поверніться написав: Аlександр написав:
на пару лет в Альфу под 16.25%
Малувато...якщо на пару років... не нижче 17.5%.
Варіанти ще є в БС Неньки...якщо гривня буде стабільна...це саме те що доктор прописав.
В тех банках, где 17.5%, выше - разве что в пределах фонда. А распыляться я не люблю.
Бо знают, что до ноября (если поднажмет), ПИБ с физиками может рассчитаться, и тогда пролетят с дерибаном ВА.
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Додано: Пон 16 вер, 2019 21:32
Scholar написав: Аlександр
Разве у банка есть предпосылки для ВА?
В ходатайстве прокурора указывается, что “должностные лица ПАО Проминвестбанк, действуя совместно с неустановленными лицами, используя свое служебное положение, совершили и продолжают совершать действия, направленные на завладение имуществом, ликвидными активами, денежными средствами в особо крупных размерах, принадлежащих ПАО Проминвестбанк”.
https://news.finance.ua/ru/news/-/45637 ... kogo-banka
А разве есть предпосылки для этой бредятины?
В прокуратуре считают, что такие действия руководства банка направлены на снижение ликвидности банка и, соответственно, обесценивание акций.
Что еще раз говорит о боязни пролететь с дерибаном.
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Додано: Вів 17 вер, 2019 11:00
Аlександр написав:
А разве есть предпосылки для этой бредятины?
В прокуратуре считают, что такие действия руководства банка направлены на снижение ликвидности банка и, соответственно, обесценивание акций.
есть -
- арест акций и выставление их на аукцион
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J
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Додано: Вів 17 вер, 2019 12:50
Аlександр написав: Scholar написав: Аlександр
Разве у банка есть предпосылки для ВА?
В ходатайстве прокурора указывается, что “должностные лица ПАО Проминвестбанк, действуя совместно с неустановленными лицами, используя свое служебное положение, совершили и продолжают совершать действия, направленные на завладение имуществом, ликвидными активами, денежными средствами в особо крупных размерах, принадлежащих ПАО Проминвестбанк”.
https://news.finance.ua/ru/news/-/45637 ... kogo-banka
А разве есть предпосылки для этой бредятины?
В прокуратуре считают, что такие действия руководства банка направлены на снижение ликвидности банка и, соответственно, обесценивание акций.
Что еще раз говорит о боязни пролететь с дерибаном.
Имхо, на дерибан через филькин аукцЫон нацелились подставные структуры ЗЕЛеного Бени. Или там разные группы конкурируют за жирный кусок, каждая по своей схеме, кто первый успеет
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