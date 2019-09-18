ПРОМІНВЕСТБАНК

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В ходатайстве прокурора указывается, что “должностные лица ПАО Проминвестбанк, действуя совместно с неустановленными лицами, используя свое служебное положение, совершили и продолжают совершать действия, направленные на завладение имуществом, ликвидными активами, денежными средствами в особо крупных размерах, принадлежащих ПАО Проминвестбанк”.
В ходатайстве прокурора указывается, что “должностные лица ПАО Проминвестбанк, действуя совместно с неустановленными лицами, используя свое служебное положение, совершили и продолжают совершать действия, направленные на завладение имуществом, ликвидными активами, денежными средствами в особо крупных размерах, принадлежащих ПАО Проминвестбанк”.
Квесторе_поверніться написав:Аlександр, після Вас в банці жодного імярека не лишилось...чи помиляюсь?
Кто остался на начало сентября, скоро будет видно.
На 01.09.2019 в ПИБе оставалось 37907 вкладчиков, из которых у 21718 человек сумма вкладов до 10 грн., а у 15444 от 10 до 100 000 грн. - т. е. в основном сотрудники банка, зарплатники, спящие красавцы и 745 депозитчиков с суммой вкладов более 100 000 грн. Всего же общая сумма вкладов физлиц - 300 млн. грн., вместе с юриками 765 млн. грн. vs 1.175 млрд. грн. корсчета. 1.5 ярда, похоже, вернул таракан. На 01.10.2019 останется всего три отделения - два в Киеве и одно в Полтаве.
Квесторе_поверніться написав:Аlександр, після Вас в банці жодного імярека не лишилось...чи помиляюсь?
Кто остался на начало сентября, скоро будет видно.
На 01.09.2019 в ПИБе оставалось 37907 вкладчиков, из которых у 21718 человек сумма вкладов до 10 грн., а у 15444 от 10 до 100 000 грн. - т. е. в основном сотрудники банка, зарплатники, спящие красавцы и 745 депозитчиков с суммой вкладов более 100 000 грн. Всего же общая сумма вкладов физлиц - 300 млн. грн., вместе с юриками 765 млн. грн. vs 1.175 млрд. грн. корсчета. 1.5 ярда, похоже, вернул таракан. На 01.10.2019 останется всего три отделения - два в Киеве и одно в Полтаве.
Вы работаете в банке? Или кто-то из близких (в любом смысле этого слова) работает?