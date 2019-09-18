ПРОМІНВЕСТБАНК

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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 вер, 2019 17:12
Аlександр написав: Scholar написав:
Вы работаете в банке? Или кто-то из близких (в любом смысле этого слова) работает?
Нет
Вся информация доступна на сайте банка.
Ничоси. Поделитесь линком? Ни в одном другом такой подробной раскладки не встречал
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