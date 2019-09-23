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Обслуговування в українських
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ПРОМІНВЕСТБАНК

ПРОМІНВЕСТБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПРОМІНВЕСТБАНК 2.9 5 385
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
103
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
66
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
73
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
69
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
74
Всього голосів : 385
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 17:12

  Аlександр написав:
  Scholar написав:Вы работаете в банке? Или кто-то из близких (в любом смысле этого слова) работает?

Нет :)
Вся информация доступна на сайте банка.


Ничоси. Поделитесь линком? Ни в одном другом такой подробной раскладки не встречал
Scholar
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 19:02

Торги 20 вересня мали бути...ну і?
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 07:36

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20 вересня торгів за тікером PIBN - не було http://pfts.ua/trade-info/trade-results
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 10:54

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а може на інших біржах?
їх же не одна
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 12:31

Видел в заголовках новостей, что какой-то суд заблокировал принудительную продажу
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 07:44

  greenozon написав:Scholar

а може на інших біржах?
їх же не одна


Ні, саме ПФТС
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