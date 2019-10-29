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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 жов, 2019 08:35
Re: ПРОМІНВЕСТБАНК
Тепер офіційно виганяють всіх фізиків
Додано: Вів 29 жов, 2019 08:44
Интересно, пойдут по пути БМ или БТА?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 29 жов, 2019 15:05
Пенсионеры не сдадутся!
Додано: Вів 29 жов, 2019 22:13
в БТА все норм
никому не верю
Додано: Вів 29 жов, 2019 22:18
Ну тут собственно резко не соскочили,как с ВТБ-отпускают в дежурном вагоне
никому не верю
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