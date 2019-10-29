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Обслуговування в українських
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ПРОМІНВЕСТБАНК

ПРОМІНВЕСТБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1924192519261927

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПРОМІНВЕСТБАНК 2.9 5 385
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
103
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
66
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
73
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
69
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
74
Всього голосів : 385
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 08:35

Re: ПРОМІНВЕСТБАНК

Тепер офіційно виганяють всіх фізиків https://www.epravda.com.ua/news/2019/10/28/653062/
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 08:44

Интересно, пойдут по пути БМ или БТА?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 15:05

  Scholar написав:Тепер офіційно виганяють всіх фізиків https://www.epravda.com.ua/news/2019/10/28/653062/


Пенсионеры не сдадутся! :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 22:13

  Ratatui написав:
  Scholar написав:Тепер офіційно виганяють всіх фізиків https://www.epravda.com.ua/news/2019/10/28/653062/


Пенсионеры не сдадутся! :mrgreen:
в БТА все норм
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 22:18

  Вкладчик1234 написав:Интересно, пойдут по пути БМ или БТА?

Ну тут собственно резко не соскочили,как с ВТБ-отпускают в дежурном вагоне
никому не верю
sens
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