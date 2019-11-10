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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 жов, 2019 08:35
Re: ПРОМІНВЕСТБАНК
Тепер офіційно виганяють всіх фізиків
Додано: Вів 29 жов, 2019 08:44
Интересно, пойдут по пути БМ или БТА?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 29 жов, 2019 15:05
Пенсионеры не сдадутся!
Додано: Вів 29 жов, 2019 22:13
в БТА все норм
никому не верю
Додано: Вів 29 жов, 2019 22:18
Ну тут собственно резко не соскочили,как с ВТБ-отпускают в дежурном вагоне
никому не верю
Додано: Чет 31 жов, 2019 11:39
Додано: Чет 31 жов, 2019 12:08
Re: ПРОМІНВЕСТБАНК
А хіба ПІБу потрібно докапіталізовуватись як ВТБ?
Зроблять 1 відділення і будуть проїдати активи.
НБУ не буде за шо зачепитися шоб зарізати.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 31 жов, 2019 19:39
Проминвестбанк сменил убыток на прибыль в 1 млрд грн
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 31 жов, 2019 19:53
прибыль или убыток в банке за непродолжительный период не отражают реального состояния банка и практически не несут никакой информации...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Пон 11 лис, 2019 13:05
Re: ПРОМІНВЕСТБАНК
Снова на аукцион будут выставлять. Успеют ли?
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