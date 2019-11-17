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Обслуговування в українських
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ПРОМІНВЕСТБАНК

ПРОМІНВЕСТБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПРОМІНВЕСТБАНК 2.9 5 385
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
103
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
66
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
73
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
69
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
74
Всього голосів : 385
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 13:55

http://финбаланс.ком.юа/news/verkhovni ... nvestbanku

ВЕРХОВНИЙ СУД ЗНЯВ ЗАБОРОНУ НА ПРИМУСОВИЙ ПРОДАЖ ПРОМІНВЕСТБАНКУ
PPO
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 18:18

Шановні клієнти! Можливість користуватись системою дистанційного обслуговування від ПАТ "Промінвестбанк" (в тому числі мобільним банкінгом) починаючи з 10 грудня 2019 року буде призупинена.

З повaгою, ПАТ "Промінвестбанк".

https://www.pib.ua/pro-bank/news/inform ... estbank-2/
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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