ВЕРХОВНИЙ СУД ЗНЯВ ЗАБОРОНУ НА ПРИМУСОВИЙ ПРОДАЖ ПРОМІНВЕСТБАНКУ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 лис, 2019 13:55
ВЕРХОВНИЙ СУД ЗНЯВ ЗАБОРОНУ НА ПРИМУСОВИЙ ПРОДАЖ ПРОМІНВЕСТБАНКУ
Додано: Пон 18 лис, 2019 18:18
Шановні клієнти! Можливість користуватись системою дистанційного обслуговування від ПАТ "Промінвестбанк" (в тому числі мобільним банкінгом) починаючи з 10 грудня 2019 року буде призупинена.
З повaгою, ПАТ "Промінвестбанк".
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 18 лис, 2019 19:16
RIP
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Додано: Пон 18 лис, 2019 19:35
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Додано: Вів 19 лис, 2019 18:59
Майже всі пасиви біля 0,5 млрд на поточних рахунках.
Цей народ з банки ніяким макаром не виженеш.
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Додано: Вів 19 лис, 2019 20:59
интересно, почему оставили отделение в Полтаве?
Додано: Вів 19 лис, 2019 21:15
То на сайте оставили, в смысле еще не обновили.
На ноябрь у народа осталось всего 34 млн. грн.
Кстати, а Вы сами много в Помойку занесли, которую рекламируете на всех ветках? Это банка, из которой мародер килограммами выносил украденные у народа и армии деньги.
Додано: Вів 19 лис, 2019 22:18
В Порохбанку вже трохи заніс під 18% на тривалий термін.
Запаху помойки не відчув.
З чого Ви взяли шо в МІБі якісь вкрадені грошенята лежали?
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