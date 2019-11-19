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Обслуговування в українських
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ПРОМІНВЕСТБАНК

ПРОМІНВЕСТБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1925192619271928

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПРОМІНВЕСТБАНК 2.9 5 385
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
103
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
66
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
73
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
69
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
74
Всього голосів : 385
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 13:55

http://финбаланс.ком.юа/news/verkhovni ... nvestbanku

ВЕРХОВНИЙ СУД ЗНЯВ ЗАБОРОНУ НА ПРИМУСОВИЙ ПРОДАЖ ПРОМІНВЕСТБАНКУ
PPO
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 18:18

Шановні клієнти! Можливість користуватись системою дистанційного обслуговування від ПАТ "Промінвестбанк" (в тому числі мобільним банкінгом) починаючи з 10 грудня 2019 року буде призупинена.

З повaгою, ПАТ "Промінвестбанк".

https://www.pib.ua/pro-bank/news/inform ... estbank-2/
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 19:16

RIP

залишиться останній (зелений) рубанк
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2019 19:35

  greenozon написав:RIP

залишиться останній (зелений) рубанк

Ше Алла і PIN і Фарс і....може кого забув?
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 18:59

https://www.pib.ua/userfiles/files/PIB_ ... 9_2019.pdf
Майже всі пасиви біля 0,5 млрд на поточних рахунках.
Цей народ з банки ніяким макаром не виженеш. :)
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 20:59

https://www.pib.ua/branch/

интересно, почему оставили отделение в Полтаве?Зображення
VetalUA
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 21:15

  VetalUA написав: https://www.pib.ua/branch/

интересно, почему оставили отделение в Полтаве?

То на сайте оставили, в смысле еще не обновили.
  Квесторе_поверніться написав: https://www.pib.ua/userfiles/files/PIB_ ... 9_2019.pdf
Майже всі пасиви біля 0,5 млрд на поточних рахунках.
Цей народ з банки ніяким макаром не виженеш. :)

На ноябрь у народа осталось всего 34 млн. грн.
Кстати, а Вы сами много в Помойку занесли, которую рекламируете на всех ветках? Это банка, из которой мародер килограммами выносил украденные у народа и армии деньги.
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 22:18

  Аlександр написав:
  VetalUA написав: https://www.pib.ua/branch/

интересно, почему оставили отделение в Полтаве?

То на сайте оставили, в смысле еще не обновили.
  Квесторе_поверніться написав: https://www.pib.ua/userfiles/files/PIB_ ... 9_2019.pdf
Майже всі пасиви біля 0,5 млрд на поточних рахунках.
Цей народ з банки ніяким макаром не виженеш. :)

На ноябрь у народа осталось всего 34 млн. грн.
Кстати, а Вы сами много в Помойку занесли, которую рекламируете на всех ветках? Это банка, из которой мародер килограммами выносил украденные у народа и армии деньги.

В Порохбанку вже трохи заніс під 18% на тривалий термін.
Запаху помойки не відчув. :)
З чого Ви взяли шо в МІБі якісь вкрадені грошенята лежали?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 22:34

  Квесторе_поверніться написав:на тривалий термін.

На 10 лет?
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2019 22:56

  novichok написав:
  Квесторе_поверніться написав:на тривалий термін.

На 10 лет?

Банківська таємниця. :)
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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