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Обслуговування в українських
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ПРОМІНВЕСТБАНК

ПРОМІНВЕСТБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПРОМІНВЕСТБАНК 2.9 5 385
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
103
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
66
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
73
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
69
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
74
Всього голосів : 385
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 05:44

  Квесторе_поверніться написав:
  novichok написав:
  Квесторе_поверніться написав:на тривалий термін.

На 10 лет?

Банківська таємниця. :)
лучше не рекламировал,а так уже и метку прилепили,да и по ПИБу неоднозначно интерес проявленный. Альфа предложила полгода назад шикарные условия по безналичному переводу да еще и с компенсацией комиссии... на ветке и в банке физику делать нечего
никому не верю
sens
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