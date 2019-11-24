ПРОМІНВЕСТБАНК

лучше не рекламировал,а так уже и метку прилепили,да и по ПИБу неоднозначно интерес проявленный. Альфа предложила полгода назад шикарные условия по безналичному переводу да еще и с компенсацией комиссии... на ветке и в банке физику делать нечего
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 лис, 2019 05:44
лучше не рекламировал,а так уже и метку прилепили,да и по ПИБу неоднозначно интерес проявленный. Альфа предложила полгода назад шикарные условия по безналичному переводу да еще и с компенсацией комиссии... на ветке и в банке физику делать нечего
никому не верю
Додано: Пон 25 лис, 2019 12:56
Аlександр
Думаете ктото следит, что бы это обновляли?
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insider
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