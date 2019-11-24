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ПРОМІНВЕСТБАНК

ПРОМІНВЕСТБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПРОМІНВЕСТБАНК 2.9 5 385
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
103
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
66
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
73
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
69
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
74
Всього голосів : 385
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 05:44

  Квесторе_поверніться написав:
  novichok написав:
  Квесторе_поверніться написав:на тривалий термін.

На 10 лет?

Банківська таємниця. :)
лучше не рекламировал,а так уже и метку прилепили,да и по ПИБу неоднозначно интерес проявленный. Альфа предложила полгода назад шикарные условия по безналичному переводу да еще и с компенсацией комиссии... на ветке и в банке физику делать нечего
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 12:56

Аlександр
VetalUA написав:
https://www.pib.ua/branch/

интересно, почему оставили отделение в Полтаве?



То на сайте оставили, в смысле еще не обновили


Думаете ктото следит, что бы это обновляли? :lol:
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insider
Rockcoco
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 16:48

Вспомнил что в этом банке как то давно (до войны ещё) занёс какие то деньги на депо. Небольшие, но и не меньше пяти тысяч грн (хз, не помню и документов по понятным причинам не осталося). Как забрать своё, без приезда в Киев?
Всё просто.
big539
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 16:58

big539
Вспомнил что в этом банке как то давно (до войны ещё) занёс какие то деньги на депо. Небольшие, но и не меньше пяти тысяч грн (хз, не помню и документов по понятным причинам не осталося). Как забрать своё, без приезда в Киев?

Никак.
Если всё хорошо - их отдали нотариусу(г. Киев). Если нет - списаны банком за неактивность.
Нужны документы которые были при открытии (если до войны), т.к. возможен возврат при списании, но и при этом ток Киев...
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 16:59

  big539 написав:Вспомнил что в этом банке как то давно (до войны ещё) занёс какие то деньги на депо. Небольшие, но и не меньше пяти тысяч грн (хз, не помню и документов по понятным причинам не осталося). Как забрать своё, без приезда в Киев?

0-800-21-51-61 - виснити чи за неактивність рахунку все не списали.
Чи є сенс до Києва їхати.
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 17:07

Квесторе_поверніться
  Квесторе_поверніться написав:
  big539 написав:Вспомнил что в этом банке как то давно (до войны ещё) занёс какие то деньги на депо. Небольшие, но и не меньше пяти тысяч грн (хз, не помню и документов по понятным причинам не осталося). Как забрать своё, без приезда в Киев?

0-800-21-51-61 - виснити чи за неактивність рахунку все не списали.
Чи є сенс до Києва їхати.

В цьому немає необхідності, оскільки після зміни тарифів в тих хто не користувався рахунком була списана комісія за весь термін неактивності х 3 грн. день, списано все.
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