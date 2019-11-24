ПРОМІНВЕСТБАНК

лучше не рекламировал,а так уже и метку прилепили,да и по ПИБу неоднозначно интерес проявленный. Альфа предложила полгода назад шикарные условия по безналичному переводу да еще и с компенсацией комиссии... на ветке и в банке физику делать нечего
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 лис, 2019 05:44
лучше не рекламировал,а так уже и метку прилепили,да и по ПИБу неоднозначно интерес проявленный. Альфа предложила полгода назад шикарные условия по безналичному переводу да еще и с компенсацией комиссии... на ветке и в банке физику делать нечего
никому не верю
Додано: Пон 25 лис, 2019 12:56
Аlександр
Думаете ктото следит, что бы это обновляли?
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insider
Додано: Пон 25 лис, 2019 16:48
Вспомнил что в этом банке как то давно (до войны ещё) занёс какие то деньги на депо. Небольшие, но и не меньше пяти тысяч грн (хз, не помню и документов по понятным причинам не осталося). Как забрать своё, без приезда в Киев?
Всё просто.
Додано: Пон 25 лис, 2019 16:58
big539
Никак.
Если всё хорошо - их отдали нотариусу(г. Киев). Если нет - списаны банком за неактивность.
Нужны документы которые были при открытии (если до войны), т.к. возможен возврат при списании, но и при этом ток Киев...
Додано: Пон 25 лис, 2019 16:59
0-800-21-51-61 - виснити чи за неактивність рахунку все не списали.
Чи є сенс до Києва їхати.
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Додано: Пон 25 лис, 2019 17:07
Квесторе_поверніться
В цьому немає необхідності, оскільки після зміни тарифів в тих хто не користувався рахунком була списана комісія за весь термін неактивності х 3 грн. день, списано все.
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