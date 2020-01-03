лучше не рекламировал,а так уже и метку прилепили,да и по ПИБу неоднозначно интерес проявленный. Альфа предложила полгода назад шикарные условия по безналичному переводу да еще и с компенсацией комиссии... на ветке и в банке физику делать нечего
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 лис, 2019 05:44
лучше не рекламировал,а так уже и метку прилепили,да и по ПИБу неоднозначно интерес проявленный. Альфа предложила полгода назад шикарные условия по безналичному переводу да еще и с компенсацией комиссии... на ветке и в банке физику делать нечего
никому не верю
Додано: Пон 25 лис, 2019 12:56
Аlександр
Думаете ктото следит, что бы это обновляли?
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insider
Додано: Пон 25 лис, 2019 16:48
Вспомнил что в этом банке как то давно (до войны ещё) занёс какие то деньги на депо. Небольшие, но и не меньше пяти тысяч грн (хз, не помню и документов по понятным причинам не осталося). Как забрать своё, без приезда в Киев?
Всё просто.
Додано: Пон 25 лис, 2019 16:58
big539
Никак.
Если всё хорошо - их отдали нотариусу(г. Киев). Если нет - списаны банком за неактивность.
Нужны документы которые были при открытии (если до войны), т.к. возможен возврат при списании, но и при этом ток Киев...
Додано: Пон 25 лис, 2019 16:59
0-800-21-51-61 - виснити чи за неактивність рахунку все не списали.
Чи є сенс до Києва їхати.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
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Додано: Пон 25 лис, 2019 17:07
Квесторе_поверніться
В цьому немає необхідності, оскільки після зміни тарифів в тих хто не користувався рахунком була списана комісія за весь термін неактивності х 3 грн. день, списано все.
Додано: Вів 26 лис, 2019 11:29
Re: ПРОМІНВЕСТБАНК
Это был депозит.
Всё просто.
Додано: Чет 05 гру, 2019 20:18
Проминвестбанк прекратил сотрудничество с международной платежной системой MasterCard, сообщает пресс-служба банка.
Банк просит юридических лиц закрыть свои карточные счета MasterCard до 18 декабря и перечислить остаток средств на другой текущий счет юридического лица, открытый в финучреждении. После этой даты Проминвест их закроет по своей инициативе.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 03 січ, 2020 20:55
ПИБ идёт по пути БМ
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 03 січ, 2020 21:59
ДанунаюГгг,будет по безналу депозиты переводить в сбер или альфу? С дальнейшим вводом ВА ???
никому не верю
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