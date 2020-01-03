ПРОМІНВЕСТБАНК

БМ перед згортанням спонсорував СВІФТ-овку на певні обрані банки (за свій кошт), -
це щодо валютних депо, які мали закінчитись пізніше, ніж банк згортався.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 січ, 2020 22:02
БМ перед згортанням спонсорував СВІФТ-овку на певні обрані банки (за свій кошт), -
це щодо валютних депо, які мали закінчитись пізніше, ніж банк згортався.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 04 січ, 2020 09:00
Кротов загонял в ВТБ и в отделении БМ на б-ре Шевченко сидел сотрудник витибишник,и все "решалось по месту"
никому не верю
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