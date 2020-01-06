ПРОМІНВЕСТБАНК

J написав: Rockcoco написав:
, Весной появились первые признаки.
ага
отменили пайки и вернули депозиты неходячим
не нужно шалить,ПИБ пару лет,давал по зернышку в день,весной 2019 дал возможность перевести в любой банк безналично,например Альфа давала свой кешбек за это,я выбрал другой банк. Претензии из росбанков у меня остались к ВТБ и к.нченному нбу,т.к. втб мог пойти по пути пиб,сберРФ мне выдал евро и доллар в прошлом году за один заход новыми банкнотами,на сейчас там условия в гривне по сберсчету интереснее чем у Аваля,снимаешь кэш без %