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ПРОМІНВЕСТБАНК

ПРОМІНВЕСТБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1928192919301931

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПРОМІНВЕСТБАНК 2.9 5 385
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
103
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
66
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
73
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
69
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
74
Всього голосів : 385
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 09:13

  J написав:
  Rockcoco написав:, Весной появились первые признаки.

ага
отменили пайки и вернули депозиты неходячим
не нужно шалить,ПИБ пару лет,давал по зернышку в день,весной 2019 дал возможность перевести в любой банк безналично,например Альфа давала свой кешбек за это,я выбрал другой банк. Претензии из росбанков у меня остались к ВТБ и к.нченному нбу,т.к. втб мог пойти по пути пиб,сберРФ мне выдал евро и доллар в прошлом году за один заход новыми банкнотами,на сейчас там условия в гривне по сберсчету интереснее чем у Аваля,снимаешь кэш без %
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2020 18:50

Re: ПРОМІНВЕСТБАНК

greenozon
What?
ещё в 2018 были депозиты, норм % ставки. В 2019 лавочку закрыли.
в 2018 выдача средств свыше 10к грн была по согласованию с руководством, в 2019 "заберай или отдадим натариусу".
Слышали про аукцион? Никто не купил? Они приняли решение всё продать, что бы сделать юр. лицо дешовым, доступным к покупке. Если бы они планировали это несколько лет, в чём был смысл выдавать клиентам по 5к через кассу в течении последних 3х лет?
Rockcoco
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 06:45

Да, было время, 8 лет спонсорства Динамо Киев, в тот период, когда Динамо драло всю Европу, и теперь такой бесславный финал...
Правда, депозитные ставки в Проминвесте особо не впечатляли.
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  #<1 ... 1928192919301931
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