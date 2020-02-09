ПРОМІНВЕСТБАНК

Rockcoco написав:, Весной появились первые признаки.
ага отменили пайки и вернули депозиты неходячим
не нужно шалить,ПИБ пару лет,давал по зернышку в день,весной 2019 дал возможность перевести в любой банк безналично,например Альфа давала свой кешбек за это,я выбрал другой банк. Претензии из росбанков у меня остались к ВТБ и к.нченному нбу,т.к. втб мог пойти по пути пиб,сберРФ мне выдал евро и доллар в прошлом году за один заход новыми банкнотами,на сейчас там условия в гривне по сберсчету интереснее чем у Аваля,снимаешь кэш без %
greenozon What? ещё в 2018 были депозиты, норм % ставки. В 2019 лавочку закрыли. в 2018 выдача средств свыше 10к грн была по согласованию с руководством, в 2019 "заберай или отдадим натариусу". Слышали про аукцион? Никто не купил? Они приняли решение всё продать, что бы сделать юр. лицо дешовым, доступным к покупке. Если бы они планировали это несколько лет, в чём был смысл выдавать клиентам по 5к через кассу в течении последних 3х лет?
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Тарута - самодостатній хлопчина, з Юлькою дружба то є комерція чистої води. Як і уся політика наша...
А шо Ви там в мене процитували?
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