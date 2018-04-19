RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Аккордбанк

Аккордбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9101112

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аккордбанк 3.3 5 44
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
5%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
11
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
15
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2017 21:59

Банк работает с мошенниками Мастеркард Банк Аккорд. Мамуняк Дмитрий
ruslan80rus
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 11.12.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2017 09:05

  ruslan80rus написав:Банк работает с мошенниками Мастеркард Банк Аккорд. Мамуняк Дмитрий

Опишіть схему шахрайства?
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24432
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1248 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 16:17

Re: Аккордбанк

что то тихо здесь, первопроходцев со счетами ещё не было?!? ;)
Lost
 
Повідомлень: 1088
З нами з: 07.02.09
Подякував: 6 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 лют, 2018 17:11

  Lost написав:что то тихо здесь, первопроходцев со счетами ещё не было?!? ;)

гривна работает , проблем нет , отделение в Киеве на Бориспольской , с валютой не вижу тут стабильности , как например в укро Марфине и рос Пибе :wink:
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10736
З нами з: 12.09.13
Подякував: 29 раз.
Подякували: 629 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 02:54

Lost

Кто ж пойдет в банк, где нарушаются Н2, Н7 и Н9 ?
https://finclub.net/news/nbu-nazval-nar ... tivov.html
vkladchiik
 
Повідомлень: 232
З нами з: 30.07.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 06:03

  vkladchiik написав:Lost

Кто ж пойдет в банк, где нарушаются Н2, Н7 и Н9 ?
https://finclub.net/news/nbu-nazval-nar ... tivov.html

Опять цитируем по всем клаб финников? Такие показатели у большинства работющих,не замороженных банков:-)
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10736
З нами з: 12.09.13
Подякував: 29 раз.
Подякували: 629 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9101112
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: angler, Flamingo, Google Adsense [Bot], unlock і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Мегабанк (2188)
20.04.2018 07:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.