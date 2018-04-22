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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 гру, 2017 09:05
Додано: Суб 10 лют, 2018 16:17
Re: Аккордбанк
что то тихо здесь, первопроходцев со счетами ещё не было?!?
Додано: Суб 10 лют, 2018 17:11
гривна работает , проблем нет , отделение в Киеве на Бориспольской , с валютой не вижу тут стабильности , как например в укро Марфине и рос Пибе
никому не верю
Додано: П'ят 20 кві, 2018 02:54
Lost
Кто ж пойдет в банк, где нарушаются Н2, Н7 и Н9 ?
Додано: П'ят 20 кві, 2018 06:03
Опять цитируем по всем клаб финников? Такие показатели у большинства работющих,не замороженных банков:-)
никому не верю
Додано: Пон 23 кві, 2018 16:49
Н1 банка порушує...
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