Відкриваю великий секрет - алгоритм роботи для дуже досвідчених депозитчиків
читаємо останні 12 сторінок форуму
ідентифікуємо потенційних вкладників
пишемо їм питання в ПМ
профт.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 чер, 2018 12:20
Відкриваю великий секрет - алгоритм роботи для дуже досвідчених депозитчиків
читаємо останні 12 сторінок форуму
ідентифікуємо потенційних вкладників
пишемо їм питання в ПМ
профт.
+50грн !
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