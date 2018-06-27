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Аккордбанк

Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10111213

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аккордбанк 3.3 5 45
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
7%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
11
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
15
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 12:20

Відкриваю великий секрет - алгоритм роботи для дуже досвідчених депозитчиків

читаємо останні 12 сторінок форуму
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