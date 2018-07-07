Відкриваю великий секрет - алгоритм роботи для дуже досвідчених депозитчиків
читаємо останні 12 сторінок форуму
ідентифікуємо потенційних вкладників
пишемо їм питання в ПМ
профт.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 чер, 2018 12:20
Відкриваю великий секрет - алгоритм роботи для дуже досвідчених депозитчиків
читаємо останні 12 сторінок форуму
ідентифікуємо потенційних вкладників
пишемо їм питання в ПМ
профт.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
Додано: П'ят 29 чер, 2018 10:49
По делу кто-нибудь может ответить?
Можно в личную почту.
Юмористов и советчиков типа greenozon прошу пожалеть свои пальцы и наши глаза.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: П'ят 29 чер, 2018 11:26
без труда́ не вы́нешь и ры́бку из пруда́ посл a cat in gloves catches no mice, no sweet without sweat
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
Додано: Нед 08 лип, 2018 12:14
Искатель Если найдете общий язык с начотделения, то в любом банке это возможно.
Щось мені з ТАС "щастить"
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