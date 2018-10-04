Відкриваю великий секрет - алгоритм роботи для дуже досвідчених депозитчиків
читаємо останні 12 сторінок форуму
ідентифікуємо потенційних вкладників
пишемо їм питання в ПМ
профт.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 чер, 2018 12:20
Відкриваю великий секрет - алгоритм роботи для дуже досвідчених депозитчиків
читаємо останні 12 сторінок форуму
ідентифікуємо потенційних вкладників
пишемо їм питання в ПМ
профт.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 29 чер, 2018 10:49
По делу кто-нибудь может ответить?
Можно в личную почту.
Юмористов и советчиков типа greenozon прошу пожалеть свои пальцы и наши глаза.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: П'ят 29 чер, 2018 11:26
без труда́ не вы́нешь и ры́бку из пруда́ посл a cat in gloves catches no mice, no sweet without sweat
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 08 лип, 2018 12:14
Искатель Если найдете общий язык с начотделения, то в любом банке это возможно.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Суб 22 вер, 2018 07:14
Re: Аккордбанк
Клоунський в них банкомат. Вимагає введити копійки. Хочеш зняти 1000 грн - натискай 1 і 5 нулів.
Додано: Суб 22 вер, 2018 07:39
А у ПУМБы такого нема уже?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 22 вер, 2018 08:07
Re: Аккордбанк
Давно в ПУМБі не знімав.
Додано: Суб 22 вер, 2018 08:22
Додано: Чет 04 жов, 2018 18:48
В банці появився вклад в гривні на 3 місяці під 17%, виплата щомісячно або в кінці.
Можна відкрити онлайн. Завести безнал без комісії можливість є.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
|