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Аккордбанк

Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10111213

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аккордбанк 3.3 5 45
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
7%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
11
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
15
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 12:20

Відкриваю великий секрет - алгоритм роботи для дуже досвідчених депозитчиків

читаємо останні 12 сторінок форуму
ідентифікуємо потенційних вкладників
пишемо їм питання в ПМ


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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 10:49

По делу кто-нибудь может ответить?
Можно в личную почту.
Юмористов и советчиков типа greenozon прошу пожалеть свои пальцы и наши глаза.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 11:26

без труда́ не вы́нешь и ры́бку из пруда́ посл a cat in gloves catches no mice, no sweet without sweat
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 12:14

Искатель Если найдете общий язык с начотделения, то в любом банке это возможно.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 22 вер, 2018 07:14

Re: Аккордбанк

Клоунський в них банкомат. Вимагає введити копійки. Хочеш зняти 1000 грн - натискай 1 і 5 нулів.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 вер, 2018 07:39

  Кочевник написав:Клоунський в них банкомат. Вимагає введити копійки. Хочеш зняти 1000 грн - натискай 1 і 5 нулів.

А у ПУМБы такого нема уже?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 22 вер, 2018 08:07

Re: Аккордбанк

Давно в ПУМБі не знімав.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 вер, 2018 08:22

  clientage написав:
  Кочевник написав:Клоунський в них банкомат. Вимагає введити копійки. Хочеш зняти 1000 грн - натискай 1 і 5 нулів.

А у ПУМБы такого нема уже?

И пумбы- как в посе: после запятой автоматом стоит два нуля.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 18:48

В банці появився вклад в гривні на 3 місяці під 17%, виплата щомісячно або в кінці.
Можна відкрити онлайн. Завести безнал без комісії можливість є.
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 20:47

Хто юзає НК? Як карта працює з сендмані?
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Квесторе_поверніться
 
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