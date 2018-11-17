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Аккордбанк

Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 11121314

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аккордбанк 3.3 5 45
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
7%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
11
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
15
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 06:17

  Квесторе_поверніться написав:Хто юзає НК? Як карта працює з сендмані?

Помимо найкращей карты понадобится и депозитная карта,все что больше 5000 налом будет с %
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 07:14

  sens написав:
  Квесторе_поверніться написав:Хто юзає НК? Як карта працює з сендмані?

Помимо найкращей карты понадобится и депозитная карта,все что больше 5000 налом будет с %

Виплату тіла можна робити на депокарту з депо що відкрите в ІБ з НК?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 07:23

  Квесторе_поверніться написав:
  sens написав:
  Квесторе_поверніться написав:Хто юзає НК? Як карта працює з сендмані?

Помимо найкращей карты понадобится и депозитная карта,все что больше 5000 налом будет с %

Виплату тіла можна робити на депокарту з депо що відкрите в ІБ з НК?
читайте тарифы в ИБ
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 07:40

На свої 0 мзда, на чужі 0,1.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 26330
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Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 10:33

  Квесторе_поверніться написав:, НК

что это?
J
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 13:07

  J написав:
  Квесторе_поверніться написав:, НК

что это?

Найкраща карта. Кредитка Акорда. Можна юзати як дебетку з 12% від 10000.
Проблема, що готівки з неї без комісії можна лише 5000 забрати в місяць.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 13:49

  Квесторе_поверніться написав:
  J написав:
  Квесторе_поверніться написав:, НК

что это?

Найкраща карта. Кредитка Акорда. Можна юзати як дебетку з 12% від 10000.
Проблема, що готівки з неї без комісії можна лише 5000 забрати в місяць.

Ищите куда перевести в иб ,так что с того счёта снять без комиссии
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 14:15

Re: Аккордбанк

Оформлюють найкращу картку на відділенні без проблем? Чи треба вносити гроші,яку суму?
tarasum
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Повідомлення Додано: Нед 18 лис, 2018 14:50

  tarasum написав:Оформлюють найкращу картку на відділенні без проблем? Чи треба вносити гроші,яку суму?

Без проблем. Карта миттєва. Можна кинути потім безналои.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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