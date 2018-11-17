Помимо найкращей карты понадобится и депозитная карта,все что больше 5000 налом будет с %
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 06 жов, 2018 06:17
Помимо найкращей карты понадобится и депозитная карта,все что больше 5000 налом будет с %
никому не верю
Додано: Нед 07 жов, 2018 07:14
Виплату тіла можна робити на депокарту з депо що відкрите в ІБ з НК?
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Додано: Нед 07 жов, 2018 07:23
читайте тарифы в ИБ
никому не верю
Додано: Нед 07 жов, 2018 07:40
На свої 0 мзда, на чужі 0,1.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Нед 07 жов, 2018 13:07
Найкраща карта. Кредитка Акорда. Можна юзати як дебетку з 12% від 10000.
Проблема, що готівки з неї без комісії можна лише 5000 забрати в місяць.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Нед 07 жов, 2018 13:49
Ищите куда перевести в иб ,так что с того счёта снять без комиссии
никому не верю
Додано: Нед 18 лис, 2018 14:15
Re: Аккордбанк
Оформлюють найкращу картку на відділенні без проблем? Чи треба вносити гроші,яку суму?
Додано: Нед 18 лис, 2018 14:50
Без проблем. Карта миттєва. Можна кинути потім безналои.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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