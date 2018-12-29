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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 12131415 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Аккордбанк 3.3 5 46 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 22% 10 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 13% 6 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 7% 3 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 26% 12 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 33% 15 Всього голосів : 46 Додано: Нед 30 гру, 2018 19:37 Flamingo написав: Коллеги, подскажите особенности входа в банк для депо-человека.

Открывают ли депо карту и интернет-банкинг до внесения депо? То есть хочу открыть карту - внести денежку и через инет-банкинг открыть депо. Это возможно.

Еще вопрос по неактивности, за которую списывают деньги - как это реально работает? Какой срок неактивности? Учитывая что по депо-карте предусмотрен неснижаемый остаток - его могут списать за неактивность тоже или его не трогают?

Надо ли по карте отключать что-либо, что может тянуть денежку (смс-информирование, какие-нибудь страховки что-то еще).

Заранее благодарю за любые советы. Коллеги, подскажите особенности входа в банк для депо-человека.Открывают ли депо карту и интернет-банкинг до внесения депо? То есть хочу открыть карту - внести денежку и через инет-банкинг открыть депо. Это возможно.Еще вопрос по неактивности, за которую списывают деньги - как это реально работает? Какой срок неактивности? Учитывая что по депо-карте предусмотрен неснижаемый остаток - его могут списать за неактивность тоже или его не трогают?Надо ли по карте отключать что-либо, что может тянуть денежку (смс-информирование, какие-нибудь страховки что-то еще).Заранее благодарю за любые советы.

Входив через віділення.

1. Депо мін сума +карта під депо, СМС не підключати.

2. Найкраща карта.

3. Інтернет банк.

4. СЕП на НК.

5. Депо через ІБ, раніше було +1%, зараз вроді +0,5%.

Може ще щось призабув. Давненько то було. Входив через віділення.1. Депо мін сума +карта під депо, СМС не підключати.2. Найкраща карта.3. Інтернет банк.4. СЕП на НК.5. Депо через ІБ, раніше було +1%, зараз вроді +0,5%.Може ще щось призабув. Давненько то було. Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6

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