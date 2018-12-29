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Аккордбанк

Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аккордбанк 3.3 5 46
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
22%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
7%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
12
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
15
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 19:37

  Flamingo написав:Коллеги, подскажите особенности входа в банк для депо-человека.
Открывают ли депо карту и интернет-банкинг до внесения депо? То есть хочу открыть карту - внести денежку и через инет-банкинг открыть депо. Это возможно.
Еще вопрос по неактивности, за которую списывают деньги - как это реально работает? Какой срок неактивности? Учитывая что по депо-карте предусмотрен неснижаемый остаток - его могут списать за неактивность тоже или его не трогают?
Надо ли по карте отключать что-либо, что может тянуть денежку (смс-информирование, какие-нибудь страховки что-то еще).
Заранее благодарю за любые советы.

Входив через віділення.
1. Депо мін сума +карта під депо, СМС не підключати.
2. Найкраща карта.
3. Інтернет банк.
4. СЕП на НК.
5. Депо через ІБ, раніше було +1%, зараз вроді +0,5%.
Може ще щось призабув. Давненько то було.
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