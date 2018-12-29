Flamingo написав:Коллеги, подскажите особенности входа в банк для депо-человека.
Открывают ли депо карту и интернет-банкинг до внесения депо? То есть хочу открыть карту - внести денежку и через инет-банкинг открыть депо. Это возможно.
Еще вопрос по неактивности, за которую списывают деньги - как это реально работает? Какой срок неактивности? Учитывая что по депо-карте предусмотрен неснижаемый остаток - его могут списать за неактивность тоже или его не трогают?
Надо ли по карте отключать что-либо, что может тянуть денежку (смс-информирование, какие-нибудь страховки что-то еще).
Заранее благодарю за любые советы.
Входив через віділення.
1. Депо мін сума +карта під депо, СМС не підключати.
2. Найкраща карта.
3. Інтернет банк.
4. СЕП на НК.
5. Депо через ІБ, раніше було +1%, зараз вроді +0,5%.
Може ще щось призабув. Давненько то було.