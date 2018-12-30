Flamingo написав:Коллеги, подскажите особенности входа в банк для депо-человека. Открывают ли депо карту и интернет-банкинг до внесения депо? То есть хочу открыть карту - внести денежку и через инет-банкинг открыть депо. Это возможно. Еще вопрос по неактивности, за которую списывают деньги - как это реально работает? Какой срок неактивности? Учитывая что по депо-карте предусмотрен неснижаемый остаток - его могут списать за неактивность тоже или его не трогают? Надо ли по карте отключать что-либо, что может тянуть денежку (смс-информирование, какие-нибудь страховки что-то еще). Заранее благодарю за любые советы.
Входив через віділення. 1. Депо мін сума +карта під депо, СМС не підключати. 2. Найкраща карта. 3. Інтернет банк. 4. СЕП на НК. 5. Депо через ІБ, раніше було +1%, зараз вроді +0,5%. Може ще щось призабув. Давненько то було.
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tarasum написав:Найкраща Картка,все в одному,15 хв все готово. Вхід та вихід безкоштовно(до 5к),10-12% на залишок,смс безкоштовно,3 д захист. Користуюсь зручно.
Правильно ли я понимаю - можно пока открыть для начала только "найкращу", посколько она позволяет иметь доступ к "инет банку", а по конец депо, если надумаю снимать - открыть "депозитную" и уже снять депо+% с нее? И еще вопрос - как в банке с "отдачей" валютных депо?