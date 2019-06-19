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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 бер, 2019 22:52
Re: Аккордбанк
Найкраща Картка повністю безкоштовно. Зручно
Додано: Чет 28 бер, 2019 22:57
Тільки ліміт на зняття 5000 без комісії нікуди не годиться.
Але борються з обналом...мабуть.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 29 бер, 2019 08:50
В разделе
Додано: Нед 31 бер, 2019 21:25
V-m-, дякую що розтлумачили.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 01 кві, 2019 08:41
Додано: Пон 01 кві, 2019 09:45
ХЗ , так как в выписке по карте , не видно такого пункта - оплата за ИБ
никому не верю
Додано: Пон 01 кві, 2019 09:48
Все видно.
По НК хай буде, по ДК за бажанням за плату.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 18 тра, 2019 19:03
А шо тут слышно по ставкам на 1ю декаду июня?
18% еще долго продержится?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 20 чер, 2019 16:01
Этот бардак когда-нибудь закончится?
Нацеливаюсь на депозит "Нові гроші". Написано, что срок 3 месяца (93 дня). 93 дня и 3 месяца - это не одно и тоже, решил выяснить. Звоню на ГЛ. Говорю, мол, если, скажем, 20 июня открою, когда возврат. Говорят, что 20 сентября. Зная, как часто лапшу вешают, для проверки звоню в отделение. Тут уже говорят, что возврат 21-го.
1:1
Звоню ещё в одно отделение. Дату не называют, просто говорят 93 дня. Я им в ответ, что 93-й день попадает на 20 сентября. Подтверждают, что возврат тогда 20-го.
2:1
Для закрепления звоню в ещё одно отделение. Тут уже, наконец, решают попробовать в программе. Говорит, мол, попробовала сегодняшним числом (это было вчера, 19-е), пишет, что возврат 20-го, значит, если открыть 20-го, то возврат 21-го.
2:2
Конечно, склонен доверять последнему, т.к. программой проверяли. Но 2:2!!! Как так можно работать, что каждый второй сотрудник вводит в заблуждение?
Проблема вопроса была в том, что 21 сентября - суббота. Пролежать два лишних дня без процентов как-то не тянет. Поэтому спросил у последней, мол, 21-е выходной, что будет? Отвечает, что возврат в понедельник БЕЗ начисления процентов за выходные. Вспоминаю 2:2 и не знаю, верить или нет? Есть же банки, у которых есть совесть и которые таки начисляются за два выходных.
У кого-то было на практике в Аккорде, что возврат выпадал на выходной? Действительно до понедельника за бесплатно (без начисления процентов) деньги лежат или доначисляют за выходные?
Додано: Чет 20 чер, 2019 16:10
Купатись чи не купатись? б*** ці питання зайобують. То може, не вагаясь, спустити враз штани та батерфляєм хуярити, аж поки за буями в очах не потемніє?
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