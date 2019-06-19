Додано: Чет 20 чер, 2019 16:01

Нацеливаюсь на депозит "Нові гроші". Написано, что срок 3 месяца (93 дня). 93 дня и 3 месяца - это не одно и тоже, решил выяснить. Звоню на ГЛ. Говорю, мол, если, скажем, 20 июня открою, когда возврат. Говорят, что 20 сентября. Зная, как часто лапшу вешают, для проверки звоню в отделение. Тут уже говорят, что возврат 21-го.

1:1

Звоню ещё в одно отделение. Дату не называют, просто говорят 93 дня. Я им в ответ, что 93-й день попадает на 20 сентября. Подтверждают, что возврат тогда 20-го.

2:1

Для закрепления звоню в ещё одно отделение. Тут уже, наконец, решают попробовать в программе. Говорит, мол, попробовала сегодняшним числом (это было вчера, 19-е), пишет, что возврат 20-го, значит, если открыть 20-го, то возврат 21-го.

2:2

Конечно, склонен доверять последнему, т.к. программой проверяли. Но 2:2!!! Как так можно работать, что каждый второй сотрудник вводит в заблуждение?

Проблема вопроса была в том, что 21 сентября - суббота. Пролежать два лишних дня без процентов как-то не тянет. Поэтому спросил у последней, мол, 21-е выходной, что будет? Отвечает, что возврат в понедельник БЕЗ начисления процентов за выходные. Вспоминаю 2:2 и не знаю, верить или нет? Есть же банки, у которых есть совесть и которые таки начисляются за два выходных.

У кого-то было на практике в Аккорде, что возврат выпадал на выходной? Действительно до понедельника за бесплатно (без начисления процентов) деньги лежат или доначисляют за выходные?