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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 15161718 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Аккордбанк 3.4 5 47 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 21% 10 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 13% 6 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 6% 3 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 26% 12 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 34% 16 Всього голосів : 47 Додано: Чет 20 чер, 2019 16:18 Re: Аккордбанк Опыта именно в Аккорде не имею но из практики работы в БС могу Вам сказать - Вам начислят и выплатят % за столько дней на сколько будет заключен с вами договор. И совесть тут абсолютно не при чем. Если договор будет по 21 сентября - вам никто за 22-23 числа % не начислит ибо это расходы банка, которые контролируются и не только внутренними подразделениями типа внутреннего аудита, но и внешними. Если заключат договор по 23 число - тогда будет все в порядке. Но если программа настроена строго на 93 дня - то на 95 дней она заключение договора просто не пропустит.

Тогда подгадывайте другие сроки - например - занесите им депо в понедельник 25го - делов-то. А пока перекантуйте где-нибудь где у вас есть хорошая ставка на счете "до восстребования" Flamingo

Повідомлень: 2216 З нами з: 20.03.15 Подякував: 42 раз. Подякували: 473 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 чер, 2019 16:24 v57, не фуліганьте. За Голос...наш голос

Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається. Квесторе_поверніться Повідомлень: 29092 З нами з: 22.11.13 Подякував: 1 раз. Подякували: 1470 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 чер, 2019 16:28 Квесторе_поверніться написав: v57, не фуліганьте. , не фуліганьте.

Ну а згодом? Про наслідки можливі не подумать? Один лиш тільки раз і вже крадеться п*** з своєю усмішкою хижой. Простуда, геморой, чіряк на сраці, запльована підлога, лікарі, від шприца гематоми і могила... На ній брудна Офелія вонюча та купка маргаріток, а під нею лежить той фраєр, що любив купатись. Такіє варіанти єбав я в рот і в носа. (Гамлєт харка у море і його дрючком пи**.) Ну а згодом? Про наслідки можливі не подумать? Один лиш тільки раз і вже крадеться п*** з своєю усмішкою хижой. Простуда, геморой, чіряк на сраці, запльована підлога, лікарі, від шприца гематоми і могила... На ній брудна Офелія вонюча та купка маргаріток, а під нею лежить той фраєр, що любив купатись. Такіє варіанти єбав я в рот і в носа. (Гамлєт харка у море і його дрючком пи**.) v57 Повідомлень: 2133 З нами з: 14.03.10 Подякував: 81 раз. Подякували: 142 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 чер, 2019 00:12 Flamingo написав: Опыта именно в Аккорде не имею но из практики работы в БС могу Вам сказать - Вам начислят и выплатят % за столько дней на сколько будет заключен с вами договор. И совесть тут абсолютно не при чем. Если договор будет по 21 сентября - вам никто за 22-23 числа % не начислит ибо это расходы банка, которые контролируются и не только внутренними подразделениями типа внутреннего аудита, но и внешними. Если заключат договор по 23 число - тогда будет все в порядке. Но если программа настроена строго на 93 дня - то на 95 дней она заключение договора просто не пропустит.

Тогда подгадывайте другие сроки - например - занесите им депо в понедельник 25го - делов-то. А пока перекантуйте где-нибудь где у вас есть хорошая ставка на счете "до восстребования" Опыта именно в Аккорде не имею но из практики работы в БС могу Вам сказать - Вам начислят и выплатят % за столько дней на сколько будет заключен с вами договор. И совесть тут абсолютно не при чем. Если договор будет по 21 сентября - вам никто за 22-23 числа % не начислит ибо это расходы банка, которые контролируются и не только внутренними подразделениями типа внутреннего аудита, но и внешними. Если заключат договор по 23 число - тогда будет все в порядке. Но если программа настроена строго на 93 дня - то на 95 дней она заключение договора просто не пропустит.Тогда подгадывайте другие сроки - например - занесите им депо в понедельник 25го - делов-то. А пока перекантуйте где-нибудь где у вас есть хорошая ставка на счете "до восстребования"

Ну, про совесть - это образно Конечно, если в договоре будет, что возврат 21-го, то мечтать о добавке за 21-е и 22-е бессмысленно. Я это и имел в виду, как вы написали, что некоторые банки, видя, что окончание депозиты выпадает на выходной, либо сокращают срок действия депозита до ближайшего рабочего дня, либо добавляют. Фиксированные депозиты, конечно, зло. Для вкладчиков. Банку два дня попользоваться деньгами на шару - за счастье.

Насчет перенести открытие на понедельник есть загвоздка. Деньги могут понадобиться не позже именно 23 сентября. Если я открою депозит в понедельник 24 июня, он закончится 25 сентября. Это может закончится проблемами.

Ну и насчет перекантоваться тоже не дающий выгоды вариант в моем случае. Именно сейчас нет хорошо выглядящей ставки по счету до востребования на фоне 18% депозита. Прикинул: потери от простоя до понедельника и от выпадения возврата на субботу почти одинаковые. Если пойду открывать завтра (в пятницу), закончится в воскресенье, потеряю один день под 18% - и это по расчетам минимальная потеря. Если, конечно, не дорисуют в срок договора еще один день, на что пока надеюсь. Ну, про совесть - это образноКонечно, если в договоре будет, что возврат 21-го, то мечтать о добавке за 21-е и 22-е бессмысленно. Я это и имел в виду, как вы написали, что некоторые банки, видя, что окончание депозиты выпадает на выходной, либо сокращают срок действия депозита до ближайшего рабочего дня, либо добавляют. Фиксированные депозиты, конечно, зло. Для вкладчиков. Банку два дня попользоваться деньгами на шару - за счастье.Насчет перенести открытие на понедельник есть загвоздка. Деньги могут понадобиться не позже именно 23 сентября. Если я открою депозит в понедельник 24 июня, он закончится 25 сентября. Это может закончится проблемами.Ну и насчет перекантоваться тоже не дающий выгоды вариант в моем случае. Именно сейчас нет хорошо выглядящей ставки по счету до востребования на фоне 18% депозита. Прикинул: потери от простоя до понедельника и от выпадения возврата на субботу почти одинаковые. Если пойду открывать завтра (в пятницу), закончится в воскресенье, потеряю один день под 18% - и это по расчетам минимальная потеря. Если, конечно, не дорисуют в срок договора еще один день, на что пока надеюсь. candidat Повідомлень: 552 З нами з: 30.09.15 Подякував: 5 раз. Подякували: 31 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 15161718 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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