Додано: П'ят 21 чер, 2019 00:12

Flamingo написав: Опыта именно в Аккорде не имею но из практики работы в БС могу Вам сказать - Вам начислят и выплатят % за столько дней на сколько будет заключен с вами договор. И совесть тут абсолютно не при чем. Если договор будет по 21 сентября - вам никто за 22-23 числа % не начислит ибо это расходы банка, которые контролируются и не только внутренними подразделениями типа внутреннего аудита, но и внешними. Если заключат договор по 23 число - тогда будет все в порядке. Но если программа настроена строго на 93 дня - то на 95 дней она заключение договора просто не пропустит.

Тогда подгадывайте другие сроки - например - занесите им депо в понедельник 25го - делов-то. А пока перекантуйте где-нибудь где у вас есть хорошая ставка на счете "до восстребования" Опыта именно в Аккорде не имею но из практики работы в БС могу Вам сказать - Вам начислят и выплатят % за столько дней на сколько будет заключен с вами договор. И совесть тут абсолютно не при чем. Если договор будет по 21 сентября - вам никто за 22-23 числа % не начислит ибо это расходы банка, которые контролируются и не только внутренними подразделениями типа внутреннего аудита, но и внешними. Если заключат договор по 23 число - тогда будет все в порядке. Но если программа настроена строго на 93 дня - то на 95 дней она заключение договора просто не пропустит.Тогда подгадывайте другие сроки - например - занесите им депо в понедельник 25го - делов-то. А пока перекантуйте где-нибудь где у вас есть хорошая ставка на счете "до восстребования"

Ну, про совесть - это образноКонечно, если в договоре будет, что возврат 21-го, то мечтать о добавке за 21-е и 22-е бессмысленно. Я это и имел в виду, как вы написали, что некоторые банки, видя, что окончание депозиты выпадает на выходной, либо сокращают срок действия депозита до ближайшего рабочего дня, либо добавляют. Фиксированные депозиты, конечно, зло. Для вкладчиков. Банку два дня попользоваться деньгами на шару - за счастье.Насчет перенести открытие на понедельник есть загвоздка. Деньги могут понадобиться не позже именно 23 сентября. Если я открою депозит в понедельник 24 июня, он закончится 25 сентября. Это может закончится проблемами.Ну и насчет перекантоваться тоже не дающий выгоды вариант в моем случае. Именно сейчас нет хорошо выглядящей ставки по счету до востребования на фоне 18% депозита. Прикинул: потери от простоя до понедельника и от выпадения возврата на субботу почти одинаковые. Если пойду открывать завтра (в пятницу), закончится в воскресенье, потеряю один день под 18% - и это по расчетам минимальная потеря. Если, конечно, не дорисуют в срок договора еще один день, на что пока надеюсь.