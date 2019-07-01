RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Аккордбанк

Аккордбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 16171819

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аккордбанк 3.4 5 48
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
12
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
17
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 09:07

  clientage написав:У меня опыт примерно до 10 операций на протяжении 2х последних мес: пополнение Найкращей, открытие с неё Вільних, тестовый вывод на Алку -- все ок


А как они проценты считают по "Найкращей"?
Если 11 тыс остаток то 12% на всю сумму будет?
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2722
З нами з: 24.06.15
Подякував: 51 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 10:27

  Aps написав:
  clientage написав:У меня опыт примерно до 10 операций на протяжении 2х последних мес: пополнение Найкращей, открытие с неё Вільних, тестовый вывод на Алку -- все ок


А как они проценты считают по "Найкращей"?
Если 11 тыс остаток то 12% на всю сумму будет?

Саму Найкращу я не юзаю под остатки, только депо
В отд-и грили, шо от +1000 начисляют на ВСЮ сумму
У них есть еще и бессрочный Вільні Гроші(ВГ), там тож %% начинают тикать ток от 1000, но на всю сумму тела.
Прикольно. Вот я открыл ВГ с нач. суммой на 110грн, а потом через 2..3 дн. докинул уже до 1000, так теперь телом считает 110грн, а все остальное -- пополняшки и снятие процентов (порядка 6грн/мес) происходит в ДВА этапа, сначала указываешь скока с пополняшки снимать, потом дребанишь тело. Вообщем советую открывать сразу на 1000, шобы не колбасило супервывороченый ИБ от Каповая (он и ТАС2Ю делает)
Кстати. В отличие от ТАС2Ю, хотя тут тоже нет выписки, но в списке операций мона найти даты и операции и проводки :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 28621
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2297 раз.
Подякували: 3313 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 17:25

clientage если вносите деньги в кассу на свой счёт как быстро они попадают на счёт и отображаются в интернет-банке?
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2531
З нами з: 06.04.16
Подякував: 671 раз.
Подякували: 762 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 17:37

  clientage написав:
  vitaliian написав:
  clientage написав:Угу
даж типа пытается снять 1 коп (резеРвирует), но реально не снимает :)
Ну а СЭПы уже заходят прям на 2620

без задержек?

У меня опыт примерно до 10 операций на протяжении 2х последних мес: пополнение Найкращей, открытие с неё Вільних, тестовый вывод на Алку -- все ок

Тобто р2р вихід теж без коміса , так?
maxprofit
 
Повідомлень: 942
З нами з: 19.11.08
Подякував: 974 раз.
Подякували: 113 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 17:38

  vitaliian написав:clientage если вносите деньги в кассу на свой счёт как быстро они попадают на счёт и отображаются в интернет-банке?

Нее, я ток СЭПом захожу, полтишками. Валя, Алла +1ч
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 28621
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2297 раз.
Подякували: 3313 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 16171819
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lel і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.