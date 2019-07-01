А как они проценты считают по "Найкращей"?
Если 11 тыс остаток то 12% на всю сумму будет?
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Додано: Пон 01 лип, 2019 09:07
Додано: Пон 01 лип, 2019 10:27
Саму Найкращу я не юзаю под остатки, только депо
В отд-и грили, шо от +1000 начисляют на ВСЮ сумму
У них есть еще и бессрочный Вільні Гроші(ВГ), там тож %% начинают тикать ток от 1000, но на всю сумму тела.
Прикольно. Вот я открыл ВГ с нач. суммой на 110грн, а потом через 2..3 дн. докинул уже до 1000, так теперь телом считает 110грн, а все остальное -- пополняшки и снятие процентов (порядка 6грн/мес) происходит в ДВА этапа, сначала указываешь скока с пополняшки снимать, потом дребанишь тело. Вообщем советую открывать сразу на 1000, шобы не колбасило супервывороченый ИБ от Каповая (он и ТАС2Ю делает)
Кстати. В отличие от ТАС2Ю, хотя тут тоже нет выписки, но в списке операций мона найти даты и операции и проводки
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 02 лип, 2019 17:25
clientage если вносите деньги в кассу на свой счёт как быстро они попадают на счёт и отображаются в интернет-банке?
Додано: Вів 02 лип, 2019 17:37
Тобто р2р вихід теж без коміса , так?
Додано: Вів 02 лип, 2019 17:38
Нее, я ток СЭПом захожу, полтишками. Валя, Алла +1ч
... делайте хоть что-нибудь!
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