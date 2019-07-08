Додано: Пон 01 лип, 2019 10:27

Aps написав: clientage написав: У меня опыт примерно до 10 операций на протяжении 2х последних мес: пополнение Найкращей, открытие с неё Вільних, тестовый вывод на Алку -- все ок У меня опыт примерно до 10 операций на протяжении 2х последних мес: пополнение Найкращей, открытие с неё Вільних, тестовый вывод на Алку -- все ок



А как они проценты считают по "Найкращей"?

Если 11 тыс остаток то 12% на всю сумму будет? А как они проценты считают по "Найкращей"?Если 11 тыс остаток то 12% на всю сумму будет?

Саму Найкращу я не юзаю под остатки, только депоВ отд-и грили, шо от +1000 начисляют на ВСЮ суммуУ них есть еще и бессрочный Вільні Гроші(ВГ), там тож %% начинают тикать ток от 1000, но на всю сумму тела.Прикольно. Вот я открыл ВГ с нач. суммой на 110грн, а потом через 2..3 дн. докинул уже до 1000, так теперь телом считает 110грн, а все остальное -- пополняшки и снятие процентов (порядка 6грн/мес) происходит в ДВА этапа, сначала указываешь скока с пополняшки снимать, потом дребанишь тело. Вообщем советую открывать сразу на 1000, шобы не колбасило супервывороченый ИБ от Каповая (он и ТАС2Ю делает)Кстати. В отличие от ТАС2Ю, хотя тут тоже нет выписки, но в списке операций мона найти даты и операции и проводки