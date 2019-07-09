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Аккордбанк

Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 17181920

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аккордбанк 3.4 5 48
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
12
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
17
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 10:10

  greenozon написав:
  vitaliian написав:и забрали хоть через день уже с вашими %.


зачотна фішка, запишу с список на виконанння

у аллы при закрытии ощадника та же фишка вроде.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 10:11

Re: Аккордбанк

на доходяжном сейфе такой фишки нет(
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 10:24

  vitaliian написав:на доходяжном сейфе такой фишки нет(

Чо, есть и на ДохСейфе. Ток нужно счёт закрыть
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 10:32

clientage надо попробовать.
vitaliian
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З нами з: 06.04.16
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 10:44

  vitaliian написав:clientage надо попробовать.

а вообще ИМХО такое должно быть у всех банков если вы закрываете продукт.
они же обязаны под ноль рассчитаться по продукту при его закрытии.
mephala
 
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Подякував: 58 раз.
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  #<1 ... 17181920
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