у аллы при закрытии ощадника та же фишка вроде.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 10 лип, 2019 10:10
Додано: Сер 10 лип, 2019 10:11
Re: Аккордбанк
на доходяжном сейфе такой фишки нет(
Додано: Сер 10 лип, 2019 10:24
Чо, есть и на ДохСейфе. Ток нужно счёт закрыть
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 10 лип, 2019 10:44
|