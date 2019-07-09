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Аккордбанк

Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 17181920

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аккордбанк 3.4 5 48
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
12
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
17
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 10:10

  greenozon написав:
  vitaliian написав:и забрали хоть через день уже с вашими %.


зачотна фішка, запишу с список на виконанння

у аллы при закрытии ощадника та же фишка вроде.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 10:11

Re: Аккордбанк

на доходяжном сейфе такой фишки нет(
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 10:24

  vitaliian написав:на доходяжном сейфе такой фишки нет(

Чо, есть и на ДохСейфе. Ток нужно счёт закрыть
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 10:32

clientage надо попробовать.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 10:44

  vitaliian написав:clientage надо попробовать.

а вообще ИМХО такое должно быть у всех банков если вы закрываете продукт.
они же обязаны под ноль рассчитаться по продукту при его закрытии.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 11:38

  mephala написав:
  vitaliian написав:clientage надо попробовать.

а вообще ИМХО такое должно быть у всех банков если вы закрываете продукт.
они же обязаны под ноль рассчитаться по продукту при его закрытии.

традиционно пользуюсь карточными счетами, которые не закрываются годами или пока на них есть деньги. Поэтому удивился получить % через 4 дня. В текущих счетах есть своя прелесть.
vitaliian
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  #<1 ... 17181920
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