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Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 10 лип, 2019 10:10
greenozon написав: vitaliian написав:
и забрали хоть через день уже с вашими %.
зачотна фішка, запишу с список на виконанння
у аллы при закрытии ощадника та же фишка вроде.
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mephala
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Додано: Сер 10 лип, 2019 10:11
на доходяжном сейфе такой фишки нет(
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vitaliian
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Додано: Сер 10 лип, 2019 10:24
vitaliian написав:
на доходяжном сейфе такой фишки нет(
Чо, есть и на ДохСейфе. Ток нужно счёт закрыть
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 10 лип, 2019 10:32
clientage надо попробовать.
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vitaliian
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Додано: Сер 10 лип, 2019 10:44
vitaliian написав:clientage
надо попробовать.
а вообще ИМХО такое должно быть у всех банков если вы закрываете продукт.
они же обязаны под ноль рассчитаться по продукту при его закрытии.
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mephala
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Додано: Сер 10 лип, 2019 11:38
mephala написав: vitaliian написав:clientage
надо попробовать.
а вообще ИМХО такое должно быть у всех банков если вы закрываете продукт.
они же обязаны под ноль рассчитаться по продукту при его закрытии.
традиционно пользуюсь карточными счетами, которые не закрываются годами или пока на них есть деньги. Поэтому удивился получить % через 4 дня. В текущих счетах есть своя прелесть.
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vitaliian
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Додано: Сер 10 лип, 2019 12:47
Это не текущий счёт, а бессрочный депо. Такой есть и ПУМБа и у Идеи и у Альфы и у Аваля... И везде от 10 до 12 наливают
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 10 лип, 2019 12:59
clientage написав:
Это не текущий счёт, а бессрочный депо. Такой есть и ПУМБа и у Идеи и у Альфы и у Аваля... И везде от 10 до 12 наливают
В пумбі платять 1 раз в місяць. Идея здається 9%
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tarasum
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Додано: Сер 10 лип, 2019 13:07
А де больше раз платят? Это ж депо, т.е. выплата раз в мес)
Но можете закрыть вклад через день и получите %% за один день
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 10 лип, 2019 13:21
clientage написав:
А де больше раз платят? Это ж депо, т.е. выплата раз в мес)
Но можете закрыть вклад через день и получите %% за один день
больше и не надо, например я работал в компании где командировочные выдавали авансом в начале месяца, положил бы всю сумму на такой счёт, билеты отели обеды покупал бы безналом в счёт грейса, в конце месяца снял бы всю сумму+% погасил кредит, если нужно остаток вернул в кассу, чистый проффит в виде % себе на пиво или обед в пуз.хате.
С 10тыс за месяц сумма капнет небольшая (до 60грн).
Другое дело у кого есть доступ к чужим деньгам и суммам побольше.
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vitaliian
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