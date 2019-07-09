у аллы при закрытии ощадника та же фишка вроде.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 10 лип, 2019 10:10
Додано: Сер 10 лип, 2019 10:11
Re: Аккордбанк
на доходяжном сейфе такой фишки нет(
Додано: Сер 10 лип, 2019 10:24
Чо, есть и на ДохСейфе. Ток нужно счёт закрыть
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 10 лип, 2019 10:44
Додано: Сер 10 лип, 2019 11:38
традиционно пользуюсь карточными счетами, которые не закрываются годами или пока на них есть деньги. Поэтому удивился получить % через 4 дня. В текущих счетах есть своя прелесть.
Додано: Сер 10 лип, 2019 12:47
Это не текущий счёт, а бессрочный депо. Такой есть и ПУМБа и у Идеи и у Альфы и у Аваля... И везде от 10 до 12 наливают
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 10 лип, 2019 12:59
Додано: Сер 10 лип, 2019 13:07
А де больше раз платят? Это ж депо, т.е. выплата раз в мес)
Но можете закрыть вклад через день и получите %% за один день
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 10 лип, 2019 13:21
больше и не надо, например я работал в компании где командировочные выдавали авансом в начале месяца, положил бы всю сумму на такой счёт, билеты отели обеды покупал бы безналом в счёт грейса, в конце месяца снял бы всю сумму+% погасил кредит, если нужно остаток вернул в кассу, чистый проффит в виде % себе на пиво или обед в пуз.хате.
С 10тыс за месяц сумма капнет небольшая (до 60грн).
Другое дело у кого есть доступ к чужим деньгам и суммам побольше.
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