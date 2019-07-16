clientage написав:А де больше раз платят? Это ж депо, т.е. выплата раз в мес) Но можете закрыть вклад через день и получите %% за один день
больше и не надо, например я работал в компании где командировочные выдавали авансом в начале месяца, положил бы всю сумму на такой счёт, билеты отели обеды покупал бы безналом в счёт грейса, в конце месяца снял бы всю сумму+% погасил кредит, если нужно остаток вернул в кассу, чистый проффит в виде % себе на пиво или обед в пуз.хате. С 10тыс за месяц сумма капнет небольшая (до 60грн). Другое дело у кого есть доступ к чужим деньгам и суммам побольше.
у каждого уважающего себя банка есть такой вклад, который вы можете закрыть на следующий день, после начисления процентов и получить все полностью - к чему ваши восхваления этой помойки, в которой каким то образом оказался нормальный банковский продукт, присутствующий во всех популярных банках, непонятно
Imp_666 написав:Хотел открыть карточный счет "Вільні гроші"
А Найкраща чо не подходит? Там до 12% на остаток от 10К. Полнофункц. ИБ, есть короткие депо под 18%
Найкращу для входу і під депо для виходу в готівку.
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