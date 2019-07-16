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Аккордбанк

Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 18192021

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аккордбанк 3.4 5 48
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
10
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
12
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
17
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 15:33

  vitaliian написав:
  clientage написав:А де больше раз платят? Это ж депо, т.е. выплата раз в мес)
Но можете закрыть вклад через день и получите %% за один день :)

больше и не надо, например я работал в компании где командировочные выдавали авансом в начале месяца, положил бы всю сумму на такой счёт, билеты отели обеды покупал бы безналом в счёт грейса, в конце месяца снял бы всю сумму+% погасил кредит, если нужно остаток вернул в кассу, чистый проффит в виде % себе на пиво или обед в пуз.хате.
С 10тыс за месяц сумма капнет небольшая (до 60грн).
Другое дело у кого есть доступ к чужим деньгам и суммам побольше.

у каждого уважающего себя банка есть такой вклад, который вы можете закрыть на следующий день, после начисления процентов и получить все полностью - к чему ваши восхваления этой помойки, в которой каким то образом оказался нормальный банковский продукт, присутствующий во всех популярных банках, непонятно :roll:
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 16:12

Лучше раз в месяц получить по ставке 17%/год, чем каждый день др**ить по ставке 10-12%/год
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 16:15

  mustbe написав:Лучше раз в месяц получить по ставке 17%/год, чем каждый день др**ить по ставке 10-12%/год

если у вас на руках чужие 100 тыс которые надо отдать в понедельник, под 17% вы куда их понесёте?
vitaliian
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Шаромыжнику
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 16:23

  vitaliian написав:если у вас на руках чужие 100 тыс которые надо отдать в понедельник, под 17% вы куда их понесёте?

Туда, где больше процент.
Всё, что меньше 17% - абсолютно неинтересно.
Да, конечно Шаромыге, кому же ещё
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 19:55

Re: Аккордбанк

  mustbe написав:Лучше раз в месяц получить по ставке 17%/год, чем каждый день др**ить по ставке 10-12%/год


а ще краще - капіталізація і виплата в кінці
жирр
+50грн !
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 10:45

Хотел открыть карточный счет "Вільні гроші":
http://accordbank.com.ua/data/upload/publication/main/ua/981/taryf_pislya_0504216_vilni_hroshi_3.pdf
но, в отделении сказали, что его уже не открывают, что действует только для старых клиентов.
Imp_666
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 10:50

Re: Аккордбанк

  Imp_666 написав:Хотел открыть карточный счет "Вільні гроші"

А Найкраща чо не подходит? Там до 12% на остаток от 10К.
Полнофункц. ИБ, есть короткие депо под 18%
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 11:29

  clientage написав:
  Imp_666 написав:Хотел открыть карточный счет "Вільні гроші"

А Найкраща чо не подходит? Там до 12% на остаток от 10К.
Полнофункц. ИБ, есть короткие депо под 18%

Найкращу для входу і під депо для виходу в готівку.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 11:50

  Imp_666 написав:Хотел открыть карточный счет "Вільні гроші":
http://accordbank.com.ua/data/upload/publication/main/ua/981/taryf_pislya_0504216_vilni_hroshi_3.pdf
но, в отделении сказали, что его уже не открывают, что действует только для старых клиентов.

на сайте он доступен http://accordbank.com.ua/ua/371.htm
звоните на гарячку
  clientage написав:
  Imp_666 написав:Хотел открыть карточный счет "Вільні гроші"

А Найкраща чо не подходит? Там до 12% на остаток от 10К.
Полнофункц. ИБ, есть короткие депо под 18%

с Найкраща выход платный
vitaliian
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