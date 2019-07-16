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Аккордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 лип, 2019 13:48
clientage написав:
А Найкраща чо не подходит? Там до 12% на остаток от 10К.
Полнофункц. ИБ, есть короткие депо под 18%
На "Вільні гроші" бесплатное снятие до 50 шт грн, против 5 тыс на "Найкраща".
По Вашей ссылке депозит «Вільні гроші», а не депозитная карточка "Вільні гроші" - это разные продукты. В поддержку позвонить попробую, но, сотрудник банка при мне кому-то звонил, уточнял за эту карточки, после чего сказал, что не открывают.
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Imp_666
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Додано: Сер 17 лип, 2019 13:54
Imp_666 написав: clientage написав:
А Найкраща чо не подходит? Там до 12% на остаток от 10К.
Полнофункц. ИБ, есть короткие депо под 18%
На "Вільні гроші" бесплатное снятие до 50 шт грн, против 5 тыс на "Найкраща".
Ну для любителей обнала думаю нуна таки щительней в карточных тарифах поковыряться
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 17 лип, 2019 15:55
Imp_666 написав: clientage написав:
А Найкраща чо не подходит? Там до 12% на остаток от 10К.
Полнофункц. ИБ, есть короткие депо под 18%
На "Вільні гроші" бесплатное снятие до 50 шт грн, против 5 тыс на "Найкраща".
По Вашей ссылке депозит «Вільні гроші», а не депозитная карточка "Вільні гроші" - это разные продукты. В поддержку позвонить попробую, но, сотрудник банка при мне кому-то звонил, уточнял за эту карточки, после чего сказал, что не открывают.
для входа (пользуюсь р2р) я открыл "Найкраща", через интернет открыл депозит Вільні гроші, когда нужно выйти с крупной суммой перекидываю с "Найкраща" на "Вільні гроші", звоню в отделение заказываю кеш и забираю.
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